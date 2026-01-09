I dieci treni peggiori d’Italia | perché tra Bari e Milano viaggiare in orario è un miraggio

Il servizio ferroviario tra Bari e Milano presenta notevoli criticità, con treni che spesso non rispettano gli orari previsti. Nel corso di un anno, il treno è stato puntuale solo in 21 occasioni e il 22% delle corse ha subito ritardi superiori ai 30 minuti. Questi dati evidenziano le difficoltà di un collegamento che, in molte circostanze, appare poco affidabile e poco efficiente per i viaggiatori.

Il treno è stato puntuale solo 21 volte in un anno, il 22% delle corse è stato effettuato con 30 minuti di ritardo, il 7% con addirittura un'ora in più sulla tabella di marcia programmata. Sono questi i numeri da record negativo del Frecciarossa Bari-Milano nell'ultimo anno. I dati sono riportati. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Alta velocità, Reggio Calabria tra le peggiori d’Italia: ritardi cronici e treni quasi mai puntuali Leggi anche: Viaggiare tra i colori dell’autunno sui treni panoramici d’Europa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I dieci treni peggiori d’Italia: perché tra Bari e Milano viaggiare in orario è un miraggio - Il dato emerge dal report AltraVelocità: secondo l'analisi, il treno sarebbe nella lista dei dei 10 più ritardatari d'Italia. baritoday.it

Alta velocità, la mappa dei ritardi: sette treni su dieci a rilento (il peggiore è il Lecce-Milano) - Studio di Europaradicale su oltre 90 mila treni in un anno. msn.com

Alta velocità, la mappa dei ritardi: sette treni su dieci a rilento (il peggiore è il Lecce-Milano). L’elenco dei più lenti x.com

Matteo Salvini è il ministro dei Trasporti. E nel 2025 l’alta velocità italiana ha accumulato quasi due anni di ritardo. Sono 973 mila minuti buttati. 676 giorni persi. Un anno e dieci mesi di vita collettiva evaporata sui binari. Su oltre 90 mila treni monitorati nel rep - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.