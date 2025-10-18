La mappa della Ztl Dieci nuovi varchi | Ma le multe solo dopo Natale
Dieci nuovi occhi elettronici stanno per accendersi sui varchi delle zone a traffico limitato di Cesena, anche se le sanzioni per gli automobilisti che non rispetteranno i divieti in questi punti specifici della città cominceranno ad essere applicate da dopo le festività natalizie, dunque dall’inizio del 2026. A fare il punto sulla situazione è il vicesindaco e assessore alla mobilità Christian Castorri. "Non verranno introdotti nuovi divieti – chiarisce - ma saranno piuttosto collocate ulteriori strumentazioni che serviranno a far rispettare quelli già esistenti. Nei prossimi giorni ultimeremo le fasi di collegamento della strumentazione col server che gestisce l’intero controllo della rete e i pannelli a messaggio variabile che abbiamo già collocato da qualche mese verranno accesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
