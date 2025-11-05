Giovani migranti soli dopo i 18 anni | un corso forma cittadini mentori da emergenza a integrazione

Lo organizza a Genova da sette anni Defence for Children Italia e ora gemma in altre città. E’ gratuito per la popolazione. Il direttore Costella: “Urgenza intercettare i ragazzi maggiorenni arrivati in Italia senza adulti di riferimento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

