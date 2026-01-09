Ho incontrato la bambola che vuole sostituire la mia fidanzata | è un po’ troppo fredda
Durante il Consumer Electronics Show di Las Vegas, Lovense ha presentato Emily, una bambola dotata di intelligenza artificiale progettata per simulare una relazione. Sebbene offra un'interazione innovativa, la sua freddezza e mancanza di spontaneità possono renderla meno adatta a chi cerca una connessione autentica.
Lovense ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas un prototipo di Emily, una bambola in grado di gestire una relazione grazie a dei modelli di intelligenza artificiale. Abbiamo provato a interagire con lei: non è andata benissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ho incontrato la bambola che vuole sostituire la mia fidanzata: è un po’ troppo fredda.
Ho incontrato la bambola che vuole sostituire la mia fidanzata: è un po’ troppo fredda - Lovense ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas un prototipo di Emily, una bambola in grado di gestire una relazione grazie a dei modelli ... fanpage.it
