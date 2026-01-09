Durante il Consumer Electronics Show di Las Vegas, Lovense ha presentato Emily, una bambola dotata di intelligenza artificiale progettata per simulare una relazione. Sebbene offra un'interazione innovativa, la sua freddezza e mancanza di spontaneità possono renderla meno adatta a chi cerca una connessione autentica.

Lovense ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas un prototipo di Emily, una bambola in grado di gestire una relazione grazie a dei modelli di intelligenza artificiale. Abbiamo provato a interagire con lei: non è andata benissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Albe si racconta, da Amici a “Baita” il suo primo album: “La mia vera baita oggi? Milano, il mio gatto e la mia fidanzata. Ora non ho più paura dei miei errori. La pausa arriverà, ma ora ho troppo da dire. Sanremo? Pochi wow, ma tanti amici sul palco” – Intervista Video

Leggi anche: “Ho incontrato i terroristi del commando del 13 novembre in carcere. Ho bisogno di capire. La morte di mia figlia Lola al Bataclan è così assurda che odiare non ha senso”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ho incontrato la bambola che vuole sostituire la mia fidanzata: è un po’ troppo fredda.

Ho incontrato la bambola che vuole sostituire la mia fidanzata: è un po’ troppo fredda - Lovense ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas un prototipo di Emily, una bambola in grado di gestire una relazione grazie a dei modelli ... fanpage.it