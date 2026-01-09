Dopo il suo ruolo nella saga di Harry Potter, Katie Leung ha condiviso di aver affrontato un periodo difficile a causa di insulti e comportamenti razzisti. L’attrice ha dichiarato che questa esperienza l’ha segnata profondamente, evidenziando le difficoltà legate al bullismo durante e dopo il successo. La sua testimonianza mette in luce l’importanza di sensibilizzare sui temi del rispetto e dell’inclusione nel mondo dello spettacolo.

La star della saga tratta dai libri di J.K. Rowling ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile a causa degli insulti ricevuti dopo aver ottenuto la parte. Recitare in Harry Potter non è stata del tutto un'esperienza magica per Katie Leung. L'attrice ha interpretato Cho Chang in cinque film della saga e ha ricordato di aver subito del bullismo razzista online dopo essere stata scelta per il ruolo del primo amore di Harry e fidanzata di Cedric. Ripensando a quel periodo, a distanza di anni, Katie Leung non sa nemmeno se all'epoca sia riuscita davvero a elaborare il trauma di quegli insulti subiti in quel periodo della sua carriera durante Harry Potter, quando aveva 18 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, Katie Leung denuncia il bullismo razzista subito dopo il casting: "Mi ha segnata profondamente"

