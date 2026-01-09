Harry Potter Katie Leung denuncia il bullismo razzista subito dopo il casting | Mi ha segnata profondamente
Dopo il suo ruolo nella saga di Harry Potter, Katie Leung ha condiviso di aver affrontato un periodo difficile a causa di insulti e comportamenti razzisti. L’attrice ha dichiarato che questa esperienza l’ha segnata profondamente, evidenziando le difficoltà legate al bullismo durante e dopo il successo. La sua testimonianza mette in luce l’importanza di sensibilizzare sui temi del rispetto e dell’inclusione nel mondo dello spettacolo.
La star della saga tratta dai libri di J.K. Rowling ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile a causa degli insulti ricevuti dopo aver ottenuto la parte. Recitare in Harry Potter non è stata del tutto un'esperienza magica per Katie Leung. L'attrice ha interpretato Cho Chang in cinque film della saga e ha ricordato di aver subito del bullismo razzista online dopo essere stata scelta per il ruolo del primo amore di Harry e fidanzata di Cedric. Ripensando a quel periodo, a distanza di anni, Katie Leung non sa nemmeno se all'epoca sia riuscita davvero a elaborare il trauma di quegli insulti subiti in quel periodo della sua carriera durante Harry Potter, quando aveva 18 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
How Racist Online Bullying Impacted ‘Harry Potter’ Star After Her Casting as a Child - "Being in the spotlight from that age, when you’re already insecure, was difficult, to say the least," Katie Leung said of being cast as Cho Chang in the blockbuster franchise. msn.com
Harry Potter star Katie Leung opens up on ‘overwhelming’ childhood fame - The actress, who was cast aged 16, has reflected on the pressures of sudden stardom, racist abuse and growing up in the spotlight as she prepares for her next major role in Bridgerton ... msn.com
