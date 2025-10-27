Guerra Ucraina-Russia Putin testa supermissile | Trump | Non dovrebbe testare missile nucleare droni di Kiev su Bryansk news in diretta

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump dopo indiscrezioni Cremlino sul Burevestnik: "Putin dovrebbe far finire guerra e non testare missile nucleare". La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

guerra ucraina russia putinGuerra Ucraina Russia, Putin testa il supermissile. droni ucraini contro Mosca. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin testa il supermissile. Secondo tg24.sky.it

guerra ucraina russia putinGuerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti ... Da fanpage.it

guerra ucraina russia putinTrump: "Putin dovrebbe far finire la guerra in Ucraina, non testare missili nucleari" - Il presidente russo, Vladimir Putin, "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Russia Putin