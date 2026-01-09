Groenlandia Trump | La prenderemo con le buone o con le cattive
Recentemente, Donald Trump ha espresso interesse per l'acquisto della Groenlandia, dichiarando che potrebbe agire con le buone o con le cattive. Pur precisando di non aver ancora discusso di un eventuale pagamento, le sue parole hanno suscitato attenzione sulla possibilità di una trattativa per questa vasta isola. La notizia apre un dibattito sulle eventuali implicazioni geopolitiche e strategiche di un simile gesto.
“Al momento non sto ancora parlando di soldi per la Groenlandia, ma potrei”. Lo ha detto Donald Trump riguardo all’ipotesi di acquistare l’isola. “Ma ora – ha proseguito – faremo qualcosa per la Groenlandia, che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo della Groenlandia e non accetteremo di avere Russia o Cina come vicini”, ha affermato il presidente Usa parlando alla Casa Bianca. “Se non vogliono farlo in modo semplice, lo faremo in maniera dura “, ha poi aggiunto Trump, che si è comunque definito “un grande fan della Danimarca”. Danimarca informa i 27: “Situazione grave”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
