Israele vertice con Kushner-Witkoff su 2° fase accordo di pace Netanyahu minaccia | Hamas sarà disarmata con le buone o le cattive tregua? Durerà

Oggi a Gerusalemme Netanyahu ha incontrato gli inviati Usa per la prima volta dopo la stipula degli "accordi di pace" firmati a Sharm el-Sheikh. Sul tavolo: la tenuta del cessate il fuoco, la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo di Hamas in cambio di un "passaggio sicuro" dai territori sotto contr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, vertice con Kushner-Witkoff su 2° fase "accordo di pace", Netanyahu minaccia: "Hamas sarà disarmata con le buone o le cattive, tregua? Durerà"

Leggi anche questi approfondimenti

?Beatrice Bosco La rivendicazione della responsabilità all’attentato di un alto vertice #Houthi da parte di #Israele evidenzia che il #MarRosso resta un punto caldo nello scenario #mediorientale - facebook.com Vai su Facebook

Vertice in Israele tra Netanyahu e gli inviati Usa Witkoff e Kushner - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sta incontrando l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ed il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. ilsole24ore.com scrive

Gaza, Kushner in Israele da Netanyahu: discusso della fase due del piano di Trump. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Kushner in Israele da Netanyahu: discusso della fase due del piano di Trump. Lo riporta tg24.sky.it

Gaza, Kushner e Witkoff domani incontrano in Israele Netanyahu - Discuteranno di questione legate al passaggio alla seconda fase del 'piano di pace', tornano in Israele i resti del soldato Hadar Goldin morto nel 2014 ... msn.com scrive