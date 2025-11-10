Israele vertice con Kushner-Witkoff su 2° fase accordo di pace Netanyahu minaccia | Hamas sarà disarmata con le buone o le cattive tregua? Durerà

Ilgiornaleditalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Gerusalemme Netanyahu ha incontrato gli inviati Usa per la prima volta dopo la stipula degli "accordi di pace" firmati a Sharm el-Sheikh. Sul tavolo: la tenuta del cessate il fuoco, la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo di Hamas in cambio di un "passaggio sicuro" dai territori sotto contr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, vertice con Kushner-Witkoff su 2° fase "accordo di pace", Netanyahu minaccia: "Hamas sarà disarmata con le buone o le cattive, tregua? Durerà"

