A partire dal 2026, chiedere aiuto a Polizia, GdF o Carabinieri per soccorsi in mare o montagna potrebbe comportare una spesa. Questa novità solleva domande sui costi e sulle modalità di intervento delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza. È importante essere informati per affrontare eventuali imprevisti senza sorprese.

© Quifinanza.it - Soccorsi a pagamento, quanto potrebbe costare farsi aiutare da Polizia, GdF e Carabinieri

Dal 2026 richiedere l’intervento di Polizia e Carabinieri per operazioni di soccorso in mare o in montagna potrebbe avere un costo. Si tratta di un emendamento alla legge di Bilancio, riformulato dal Governo e atteso al voto in commissione Bilancio del Senato, che estende anche a questi due corpi una misura già prevista per la Guardia di Finanza. Si tratta di un rimborso dei costi nel caso di interventi ritenuti non giustificati. La norma vuole colpire tutte quelle richieste di soccorso legate a comportamenti imprudenti o dolosi e introduce il principio secondo il quale, se si causa un intervento per colpa grave o dolo, si dovrà contribuire economicamente all’operazione di salvataggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Spid, anche quello di Poste può diventare a pagamento. Addio al piano gratuito: quanto può costare

Leggi anche: Lo Spid di Poste Italiane potrebbe diventare a pagamento: quanto costerà all’anno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

DAL 2026 I SOCCORSI DELLE FORZE DELL'ORDINE POTRANNO ESSERE A PAGAMENTO È quanto prevede un emendamento alla MANOVRA DI BILANCIO, riformulato dal Governo, e atteso al voto della Commissione Bilancio del Senato - facebook.com facebook