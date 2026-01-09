Grazie alle sue maestre la scuola Ferrari è un’eccellenza da riscoprire oltre i pregiudizi Venite a visitarla

La scuola Ferrari si distingue per l’attenzione e la dedizione delle sue insegnanti, contribuendo a un’offerta educativa di qualità. Un luogo in cui si promuovono valori di crescita e inclusione, oltre ogni pregiudizio. La redazione invita a scoprire questa realtà attraverso una visita, per conoscere da vicino l’impegno quotidiano di docenti e studenti.

