Graziano Cesari sui problemi degli arbitri | Incapaci di prendere decisioni il Var comanda! Io volevo imitare Collina ma…

Graziano Cesari commenta le difficoltà degli arbitri nella gestione delle partite di Serie A, evidenziando come il VAR influenzi le decisioni e sottolineando le sfide di chi si trova nel ruolo. Ex arbitro internazionale e volto noto della moviola Mediaset, Cesari analizza le criticità emerse nella stagione, suggerendo che, nonostante la tecnologia, le problematiche di giudizio rimangono. Un punto di vista esperto su un tema complesso e sempre attuale nel calcio italiano.

L'EX ARBITRO - Cesari: "Napoli-Verona? Marchetti inadeguato, ci vuole coraggio a dire che quella sia stata una bella direzione di gara" - Graziano Cesari, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Un Calcio alla Radio" su Radio Napoli Centrale: "Comanda il VAR o l'arbitro di campo? napolimagazine.com

Cesari attacca il sistema arbitrale: «VAR protagonista, arbitri senza personalità. Marchetti inadeguato» - Il dibattito sull’arbitraggio e sull’utilizzo del VAR torna prepotentemente d’attualità dopo Napoli- napolipiu.com

Con l'ex arbitro Graziano Cesari abbiamo analizzato non solo gli ultimi episodi arbitrali che hanno fatto più discutere ma più in generale l'attuale classe arbitrale. Ci si è soffermati anche sul presunto fallo da rigore di #Pongracic su #Gila non concesso dall' - facebook.com facebook

L'ex arbitro Graziano #Cesari a RS su #LazioFiorentina: «Mancato rigore su #Gila Errore clamoroso di Sozza. La trattenuta di #Pongracic è vistosa e plateale, non si può giustificare l'arbitro per la caduta del giocatore. Ha perso lucidità e credibilità». x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.