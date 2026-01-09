Graziano Cesari sui problemi degli arbitri | Incapaci di prendere decisioni il Var comanda! Io volevo imitare Collina ma…

Graziano Cesari commenta le difficoltà degli arbitri nella gestione delle partite di Serie A, evidenziando come il VAR influenzi le decisioni e sottolineando le sfide di chi si trova nel ruolo. Ex arbitro internazionale e volto noto della moviola Mediaset, Cesari analizza le criticità emerse nella stagione, suggerendo che, nonostante la tecnologia, le problematiche di giudizio rimangono. Un punto di vista esperto su un tema complesso e sempre attuale nel calcio italiano.

Graziano Cesari sui problemi degli arbitri dopo gli errori commessi nel 19° turno di Serie A: le parole dell’ex direttore arbitrale Graziano Cesari, ex arbitro internazionale e volto storico della moviola Mediaset, analizza sul Corriere dello Sport la stagione record per polemiche e figuracce arbitrali, nonostante la presenza della tecnologia. La sua diagnosi è severa: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

