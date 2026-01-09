Porto di Civitavecchia fermate due navi mercantili straniere per gravi carenze di sicurezza

A dicembre 2025, la Guardia Costiera di Civitavecchia ha disposto il fermo amministrativo di due navi mercantili straniere a causa di gravi carenze di sicurezza. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza portuale, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la tutela dell’ambiente marittimo. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare costantemente le condizioni delle unità in transito nel porto.

Civitavecchia, 9 gennaio 2026 – Nel mese di dicembre 2025 la Guardia Costiera di Civitavecchia ha disposto il fermo amministrativo di due navi mercantili straniere arrivate in porto. Nei giorni scorsi è stata consentita la partenza di uno dei due mercantili, una nave portarinfuse di bandiera panamense, che era stata fermata lo scorso 9 dicembre a seguito di una approfondita ispezione durante la sosta nel porto di Civitavecchia. Raffica di irregolarità. Il team di ispettori Port State Control, specializzati nel controllo del naviglio straniero, che operano nella Direzione marittima del Lazio aveva infatti individuato 14 irregolarità, concentrate nell'area della sala macchine, sugli impianti antincendio, e nelle strutture che garantiscono la sicurezza del carico trasportato.

