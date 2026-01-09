Governo | Misiani Pd ' Meloni autocelebrativa lontana da difficoltà famiglie e imprese'

Il commento di Misiani (Pd) evidenzia come la recente conferenza stampa di Meloni sembri focalizzata sull'autoreferenzialità, risultando distaccata dalle reali sfide quotidiane di famiglie e imprese. Questa percezione sottolinea la distanza tra le narrative ufficiali e la situazione concreta del Paese, sollevando preoccupazioni sulla capacità di rappresentare efficacemente le esigenze della popolazione.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La conferenza stampa di Giorgia Meloni ha restituito l'immagine di un Paese raccontato in modo indulgente e autocelebrativo, lontano dalle difficoltà concrete che famiglie e imprese affrontano ogni giorno. Una rappresentazione che attenua i problemi reali e propone una lettura della situazione economica molto più rassicurante di quanto consentano i dati". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale Pd. "Le rivendicazioni sull'andamento dell'occupazione e sulla riduzione del deficit non possono nascondere le fragilità strutturali che continuano a pesare sull'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

