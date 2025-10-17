Il governo vara la manovra Meloni | Rispondiamo ai bisogni concreti di famiglie imprese lavoratori video
Famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese, sanità. Sono le «grandi priorità» su cui si concentra la manovra e che sono state illustrate da Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri che l’ha varata. Al fianco della premier c’erano il ministro Giancarlo Giorgetti e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Un segnale che ha ribadito anche plasticamente che «abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato». Meloni li ha ringraziati, insieme ai leader della maggioranza, così come ha ringraziato i ministeri per i tagli, che rappresentano il grosso delle coperture, e le banche e le assicurazioni, che hanno dato «un contributo importante». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
