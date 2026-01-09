Governo | Fratoianni a Meloni ' anno nuovo propaganda vecchia'

Il commento di Fratoianni sulla comunicazione del governo Meloni sottolinea come, a inizio anno, le dichiarazioni ufficiali possano apparire ripetitive o poco convincenti. In un contesto politico in cui la trasparenza e la chiarezza sono fondamentali, è importante analizzare criticamente le parole delle istituzioni e il loro impatto sulla cittadinanza. Questa riflessione invita a considerare con attenzione le comunicazioni ufficiali, distinguendo tra messaggi condivisibili e eventuali retoriche ripetitive.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Anno nuovo, propaganda vecchia: per la presidente del consiglio Meloni Tutto va bene, ma non è così". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. "Oggi ha detto che gli stipendi crescono ma in realtà - prosegue il leader di SI - non crescono, è solo diminuita contestualmente l'inflazione un poco, ma questo non dà nessuna risposta a chi deve confrontarsi quotidianamente con i prezzi della spesa, che continuano a crescere. Siamo un Paese fermo sul piano della produzione industriale, le crisi industriali si moltiplicano. Sulle pensioni nessuna risposta anzi abbiamo avuto il peggioramento della legge Fornero, aumenta la pressione fiscale".

