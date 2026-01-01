Governo | Fratoianni ' per TeleMeloni anno da record ma numeri reali dicono altro'

Il governo di Giorgia Meloni ha pubblicamente dichiarato il 2023 come un anno da record, secondo le parole di Fratoianni. Tuttavia, analizzando i dati e i numeri ufficiali, emergono diverse interpretazioni rispetto a queste affermazioni. È importante valutare con attenzione le fonti e i fatti concreti per comprendere appieno l’andamento reale dell’anno appena concluso.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Chi ha visto in questi giorni TeleMeloni avrà saputo che per loro l'anno che si è chiuso è stato un anno straordinario, un anno da record. Però noi che non ci fidiamo della propaganda e guardiamo i numeri reali abbiamo scoperto che le cose stanno in un altro modo". Lo dice Nicola Fratoianni in un video sui social. "Per esempio l'occupazione dalle nostre parti cresce molto meno che in altri Paesi europei, e infatti siamo lontanissimi dai risultati della Spagna di Sanchez e di Yolanda Diaz. All'estero gli stipendi crescono mentre in Italia sono fermi al palo o addirittura scendono, negli ultimi quattro anni poi, come ci dice l'Istat, il prezzo dei generi alimentari è cresciuto del 25% e il potere d'acquisto degli stipendi invece ha perso quasi nove punti: è un po' come aver perso un mese di stipendio ogni anno", dice il leader Avs. 🔗 Leggi su Iltempo.it

