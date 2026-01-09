Governo | Boccia ' siamo ancora al ‘faremo' ma governa da 4 anni'
Il dibattito politico si concentra sulle posizioni delle istituzioni e delle forze politiche, con spesso accuse e confronti sul ruolo e le dichiarazioni di vari soggetti. Mentre il governo continua il suo operato da quattro anni, alcune figure pubbliche sono al centro di critiche e polemiche, evidenziando come le dinamiche politiche siano sempre più complesse e articolate.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Curioso che Giorgia Meloni, abilissima nel fare propaganda, oggi accusi l'Anm di fare propaganda per il no, avendo solo denunciato quello che avverrebbe nel caso di vittoria del sì. Quella di oggi è sembrata una conferenza stampa di inizino legislatura mentre siamo al quarto anno di governo di Giorgia Meloni. Quella di oggi non è stata la conferenza stampa di un governo che governa, ma di un governo che deve sopravvivere e si arrocca: nervoso, irritato dalle domande, ancora fermo al “faremo” dopo quattro manovre, incapace di dare una sola risposta vera su casa, energia, salari e sanità, mentre continua a scaricare le colpe sul passato e ad attaccare la magistratura in vista del referendum”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
