Il Messico è da anni la capitale mondiale delle spie russe Gli Usa protestano ma dal governo centramericano ancora nessuna espulsione

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Glen David VanHerck, generale dell’Aeronautica Militare americana, responsabile del Comando Nord e del Comando di Difesa Aerospaziale (2020-2024), il 24 marzo 2022 durante una audizione aveva dichiarato: “La maggior parte dell’intelligence russa dislocata nel mondo, in questo momento si trova in Messico”. Le spie dietro la porta di casa, insomma. E le cose negli ultimi tre anni non sono migliorate tanto che il New York Times è tornato a sottolineare, citando cinque fonti, che i funzionari al servizio del Cremlino sono sempre lì a mangiare tacos e tendere l’orecchio, nonostante la Cia abbia individuato almeno 24 nomi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

