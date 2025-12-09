Il Messico è da anni la capitale mondiale delle spie russe Gli Usa protestano ma dal governo centramericano ancora nessuna espulsione
Glen David VanHerck, generale dell’Aeronautica Militare americana, responsabile del Comando Nord e del Comando di Difesa Aerospaziale (2020-2024), il 24 marzo 2022 durante una audizione aveva dichiarato: “La maggior parte dell’intelligence russa dislocata nel mondo, in questo momento si trova in Messico”. Le spie dietro la porta di casa, insomma. E le cose negli ultimi tre anni non sono migliorate tanto che il New York Times è tornato a sottolineare, citando cinque fonti, che i funzionari al servizio del Cremlino sono sempre lì a mangiare tacos e tendere l’orecchio, nonostante la Cia abbia individuato almeno 24 nomi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Aumento del seno e lifting ai glutei a 14 anni: morta una ragazza in Messico
Tragedia in Messico: trovato morto a 17 anni Arturo Gatti Jr, figlio del campione originario di Cassino
Dopo 16 anni un italiano torna al volante della Ferrari: Antonio Fuoco in pista al GP del Messico: “Darò il massimo”
Il primo approccio di Michele col Messico è stato dodici anni fa, quando è andato a trovare un amico che si era trasferito lì con la famiglia - facebook.com Vai su Facebook
