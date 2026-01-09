Giovanni Boldini e il fascino senza tempo della Belle Époque
Giovanni Boldini, pittore italiano della Belle Époque, è noto per il suo stile distintivo caratterizzato da tratti di pennello rapidi e decisi. Le sue opere catturano figure eleganti e abiti raffinati, creando un senso di movimento e vitalità. Il suo talento ha contribuito a definire l’estetica di un’epoca di grande fermento culturale e artistico, lasciando un’eredità che ancora oggi affascina per la sua eleganza senza tempo.
Pochi tratti di pennello, decisi, veloci, spezzati, che danno vita a figure slanciate e ad abiti sgargianti e raffinati che sembrano muoversi nella tela attraverso i secoli: ’Giovanni Boldini. La seduzione della pittura’ è la nuova grande mostra prodotta da ’Contemplazioni’, aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 20, fino al 2 giugno 2026 e ospitata negli spazi della Cavallerizza di piazzale Verdi a Lucca, che rende omaggio al pittore ferrarese riportando in vita il fascino senza tempo della Belle Époque attraverso lo sguardo e l’esistenza di uno dei suoi interpreti più brillanti. Curata da Tiziano Panconi, l’esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, tra cui le Gallerie degli Uffizi e il Museo Giovanni Boldini di Ferrara, con l’intento di celebrare l’artista che più di ogni altro ha immortalato momenti di vita quotidiana della capitale francese tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, borghesi, personaggi illustri come Giuseppe Verdi, artiste e affascinanti nobildonne dell’Europa di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
