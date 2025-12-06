Firenze arriva Giorgia in concerto al Mandela Forum

Firenze, 6 dicembre 2025 – Un album fresco di stampa, un tour nei palasport che parte nel segno del tutto esaurito e un doppio appuntamento con il pubblico fiorentino. Un 2025 da incorniciare per Giorgia, in concerto lunedì 8 dicembre al Mandela Forum di Firenze. La data è sold out da mesi e per venire incontro alle richieste Giorgia ha aggiunto un secondo concerto al Mandela Forum, sabato 28 marzo 2026. I biglietti per questo nuovo appuntamento sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). Il tour “Palasport Live” di Giorgia segue di poche settimane l’uscita del nuovo album “G”: il progetto include brani inediti e altri già noti, come il singolo “La cura per me”, successo di Sanremo già certificato disco di Platino, che ha dominato le classifiche radio e streaming per 12 settimane consecutive, superando i 130 milioni di stream audio e video. 🔗 Leggi su Lanazione.it

