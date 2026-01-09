La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 22 mesi di reclusione per Gianni Alemanno, respingendo il ricorso della difesa. L’ex sindaco di Roma rimane quindi in carcere per il caso di traffico di influenze. La decisione conclude il procedimento giudiziario avviato in sede di appello, confermando la sentenza precedente.

Gianni Alemanno resta in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’ex sindaco di Roma contro la condanna a 22 mesi di reclusione per traffico di influenze. Il ricorso era stato depositato dagli avvocati Cesare Placanica ed Edoardo Albertario, ma la Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio. Alemanno si trova attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia, dove sta scontando la pena. L'inchiesta Mondo di Mezzo. La vicenda giudiziaria rientra in uno dei filoni dell ’inchiesta nota come “Mondo di Mezzo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gianni Alemanno resta in carcere: la Cassazione respinge il ricorso

Angelo Riccardi scrive ad Alemanno: “Il carcere non sia un buco nero della Repubblica”.

Alemanno resta in carcere: la risposta della Cassazione - Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, resta a Rebibbia a scontare la sua pena dopo l’arresto per la violazione delle prescrizioni della pena alternativa. avvenire.it