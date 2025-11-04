Gravissimo incidente stradale coinvolti più mezzi | caos in autostrada

Mattinata di grande tensione sull’autostrada del Brennero, dove un violento tamponamento tra tre camion ha paralizzato la circolazione all’altezza di Nogarole Rocca, nel Veronese. L’incidente, avvenuto poco prima delle 13 al chilometro 235 in direzione nord, ha provocato lunghe code e disagi pesanti per gli automobilisti, con la viabilità rimasta bloccata per oltre un’ora. Solo dopo l’intervento delle squadre di emergenza, il traffico è stato parzialmente ripristinato su una sola corsia. >> Tumore al colon-retto, l’allarme del luminare italiano: i sintomi più banali che non vanno ignorati per nessun motivo Secondo le prime ricostruzioni, i tre mezzi pesanti procedevano nella stessa direzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, uno di essi avrebbe improvvisamente rallentato, innescando una carambola di tamponamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it