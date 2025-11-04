Gravissimo incidente stradale coinvolti più mezzi | caos in autostrada
Mattinata di grande tensione sull’autostrada del Brennero, dove un violento tamponamento tra tre camion ha paralizzato la circolazione all’altezza di Nogarole Rocca, nel Veronese. L’incidente, avvenuto poco prima delle 13 al chilometro 235 in direzione nord, ha provocato lunghe code e disagi pesanti per gli automobilisti, con la viabilità rimasta bloccata per oltre un’ora. Solo dopo l’intervento delle squadre di emergenza, il traffico è stato parzialmente ripristinato su una sola corsia. >> Tumore al colon-retto, l’allarme del luminare italiano: i sintomi più banali che non vanno ignorati per nessun motivo Secondo le prime ricostruzioni, i tre mezzi pesanti procedevano nella stessa direzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, uno di essi avrebbe improvvisamente rallentato, innescando una carambola di tamponamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
TRAGEDIA: Muore al lavoro cadendo da 8 metri Gravissimo incidente in un'azienda di lavorazione del mais a San Martino di Venezze #incidente #lavoro #sanmartinodivenezze #ulss5 #rovigo #lavocedirovigo Vai su Facebook
Spaventoso scontro tra auto, coinvolta una volante della Polizia, morto un agente, gravissimo il collega - Terribile incidente intorno alle 2 di stanotte, con un morto ed un ferito gravissimo, in pericolo di vita. Come scrive napolitoday.it
Incidente stradale a Simeri Crichi: coinvolti due autobus con a bordo degli studenti - Il 24 settembre, nella mattinata, si è verificato un incidente stradale lungo la Statale 106, nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro: il sinistro ha coinvolto due autobus del trasporto ... Scrive it.blastingnews.com
Gravissimo incidente in A21, due persone muoiono carbonizzate - Due persone sono morte carbonizzate in un gravissimo incidente stradale lungo la A21, tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud in direzione di Brescia. Come scrive rainews.it