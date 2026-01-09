Germania palazzina esplode per una fuga di gas | sterminata una famiglia italiana

Un incidente a Albstadt, in Germania, ha causato la morte di una famiglia italiana a causa di un'esplosione in una palazzina, presumibilmente provocata da una fuga di gas. L’evento ha provocato il crollo dell’edificio, lasciando sgomenti i residenti e le autorità locali. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e le circostanze dell’incidente.

Un intero nucleo familiare italiano è morto a Albstadt, in Germania, a seguito del crollo di una palazzina a causa di un’ esplosione, che sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, 33 anni, la moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e il loro bambino di sei anni, Bryan. La coppia era originaria di Castellammare del Golfo (Trapani). Liparoto viveva in Germania da circa 10 anni e lavorava in una ditta del settore del vetro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Germania, palazzina esplode per una fuga di gas: sterminata una famiglia italiana Leggi anche: Esplode una palazzina nel Torinese, forse una fuga di gas. Marito e moglie feriti: la donna è grave Leggi anche: Germania, palazzina esplode per fuga di gas: morto marito, moglie e il figlio di 6 anni ad Albstadt La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Germania, palazzina esplode per fuga di gas: morto marito, moglie e il figlio di 6 anni ad Albstadt - Una famiglia siciliana è morta ad Albstadt, in Germania, nel crollo della propria abitazione dopo un’esplosione causata da una probabile fuga di gas ... fanpage.it

Tragedia in Germania: esplode una palazzina, muore una famiglia italiana - Esplode palazzina in Germania, muore famiglia italiana composta da una coppia e un bambino di sei anni. notizie.it

Esplode una palazzina in Germania, morta un’intera famiglia di Trapani - Nel crollo della palazzina, avvenuto ad Albstadt, sono morte tre persone: madre, padre e figlio. dire.it

#Maltempo #Germania, la tempesta Elli provoca il caos in tutto il Paese tra scuole chiuse e trasporti interrotti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.