Gelo polare sta per finire ritorna l’autunno nel weekend | le previsioni meteo

Da webmagazine24.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature in Italia stanno lentamente risalendo dopo il periodo di gelo polare che ha interessato il paese negli ultimi giorni. Con il weekend si prevede il ritorno dell'autunno, con un aumento delle temperature fino a 10 gradi, in particolare nelle regioni centrali. Le previsioni meteo indicano un cambiamento progressivo del clima, offrendo condizioni più miti e più favorevoli alla quotidianità.

(Adnkronos) – Dopo il "risveglio polare" con il gelo che ha sorpreso l'Italia negli ultimi giorni, ecco tornare l'autunno con temperature in rialzo anche di 10 gradi soprattutto nelle regioni del Centro. A spazzare via il freddo sarà un forte vento di Libeccio, più umido ma più mite, che spingerà le piogge verso Sud. Sono . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

