Gelo polare sta per finire ritorna l’autunno nel weekend | le previsioni meteo

Le temperature in Italia stanno lentamente risalendo dopo il periodo di gelo polare che ha interessato il paese negli ultimi giorni. Con il weekend si prevede il ritorno dell'autunno, con un aumento delle temperature fino a 10 gradi, in particolare nelle regioni centrali. Le previsioni meteo indicano un cambiamento progressivo del clima, offrendo condizioni più miti e più favorevoli alla quotidianità.

Il gelo peggiore deve ancora arrivare, fine gennaio spuntano nuovi scenari - Il clima rigido ci sta accompagnando in questi giorni post feste, ma il meteo cambierà presto in un quadro di forte dinamicità. msn.com

Meteo, VORTICE POLARE in tilt: confermato GELO siberiano fino a Febbraio - Se pensavate che l’inverno avesse già giocato tutte le sue carte migliori durante queste feste di Natale ed Epifania, beh, vi sbagliavate di ... msn.com

Italia al gelo, allerta della Protezione civile per neve a bassa quota e venti di burrasca Allerta arancione e gialla al centro-sud. Un nucleo di aria polare travolge la penisola portando neve fino in pianura al nord e bufere sull'Appennino, fango e le mareggiate co - facebook.com facebook

#Rimbalzo meteo: dopo il gelo polare ritorna l'Autunno con tanto vento; parla il meteorologo #Lorenzo #Tedici x.com

