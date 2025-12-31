Meteo il 2026 arriva con gelo polare e maltempo | le previsioni fino all’Epifania

Le previsioni meteorologiche per il 2026 indicano un inizio d’anno caratterizzato da freddi intensi e maltempo, con un clima gelido polare che interesserà diverse regioni italiane. Fino all’Epifania, si attendono variazioni di nuvolosità e condizioni di maltempo, specialmente nei settori occidentali. Questo articolo fornisce un quadro aggiornato sulle previsioni meteo per il periodo, aiutando a pianificare le prossime settimane.

Il 1° gennaio invece si aprirà con un clima freddo, ma con un generale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali dell'Italia.

