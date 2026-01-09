Gelo ghiaccio e venti di burrasca a raffiche | nel Parmense emessa un' altra allerta meteo

La Protezione Civile del Parmense ha emesso una nuova allerta gialla per oggi, venerdì 9 gennaio, a causa di venti di burrasca e condizioni di ghiaccio. La presenza di gelicidio e raffiche di vento intensificano le condizioni di sicurezza, anche nelle aree montane. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza.

Venti di burrasca e gelicidio previsti anche oggi. La Protezione Civile ha emesso un'altra allerta gialla, valida anche per le aree montane del Parmense, anche per la giornata d ioggi, venerdì 9 gennaio."Per venerdì 9 gennaio - si legge nel bollettino - sono previsti venti di burrasca moderata da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Temporali e venti di burrasca, è allerta meteo nel Parmense Leggi anche: Venti di burrasca e mareggiate in arrivo, emessa un'allerta meteo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Italia al gelo, allerta della Protezione civile per neve a bassa quota e venti di burrasca - Maltempo, strade imbiancate sui monti Nebrodi: il camera-car; Gelicidio e venti di burrasca in Emilia-Romagna, le zone a rischio. Nuova allerta: le previsioni meteo; Maltempo, ancora temporali, gelo e nevicate al Centro-Sud; A capodanno freddo e gelo, allerta meteo 1 gennaio 2026 per ghiaccio e vento forte. Meteo, l'Italia stretta nella morsa del gelo: venti di burrasca e neve al sud - Oltre 30 scuole chiuse in Molise per neve e ghiaccio Il maltempo continua a condizionare la vita scolastica in Molise. msn.com

Ancora gelo sull'Italia, -23 in Veneto e il Vesuvio imbiancato - Gelo, vento e neve continuano a sferzare l'Italia, dal nord fino alla Sardegna e alla Sicilia, con il Vesuvio in parte imbiancato per la prima volta nel 2026. ansa.it

Maltempo Sicilia, arriva il gelo artico: grandine, neve e venti di burrasca - L’irruzione di masse d’aria di matrice artica sta provocando un sensibile peggioramento delle condizioni at ... quotidianodiragusa.it

EMERGENZA GELO A causa del ghiaccio in struttura siamo impegnati ad assistere al meglio i nostri cani e non possiamo rispondere al momento. Vi chiediamo di lasciare un messaggio WhatsApp e sarete ricontattati appena possibile. Grazie per - facebook.com facebook

Umbria ancora al gelo: allerta ghiaccio, neve e temperature record. Le previsioni per il weekend x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.