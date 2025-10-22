Venti di burrasca e mareggiate in arrivo emessa un' allerta meteo
Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale.L'allerta meteo riguarda anche l'Abruzzo e la provincia di Pescara.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierQueste le previsioni: «Dal pomeriggio di giovedì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Allerta meteo domani per forti temporali e venti di burrasca in almeno 4 regioni - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Burrasca imminente, venti forti fino a 100 km/h, ecco le zone più colpite - X Vai su X
Venti di burrasca e mareggiate in arrivo, emessa un'allerta meteo - Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale. Riporta ilpescara.it
Giovedì di allerta meteo: temporali intensi e mareggiate in arrivo - Tempesta di vento accompagnata da una mareggiata intensa, condizioni che persisteranno per l’intera giornata di venerdì ... Secondo telenord.it
Maltempo in arrivo in Liguria, dalle 10 allerta arancione sul centro levante - Una perturbazione rapida ma molto intensa è attesa nella mattinata di giovedì 23 ottobre in Liguria con vento forte di burrasca e mareggiata intensa anche per tutto venerdì. primocanale.it scrive