Due feriti in codice rosso per un frontale tra auto e furgone nella Bassa

Veronasera.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violento incidente stradale nella mattinata di martedì nella Bassa Veronese. Stando alle prime informazioni giunte, poco le ore 7.30, un'auto ed un furgone si sarebbero scontrate frontalmente lungo la strada regionale 10, nel Comune di Legnago, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

