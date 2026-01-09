Friuli protagonista alla Corsa della Bora | cinque atleti sul podio

Il Friuli Venezia Giulia si conferma protagonista alla Corsa della Bora 2026, tenutasi il 4 gennaio sul Carso triestino. Durante l’evento, cinque atleti della provincia di Udine si sono distinti, raggiungendo il podio e confermando la qualità e l’impegno del territorio nel panorama sportivo. Un risultato che sottolinea la crescita e la vocazione regionale nel settore della corsa e delle competizioni atletiche.

Il Friuli Venezia Giulia continua a lasciare il segno alla Corsa della Bora. Nell'edizione 2026 della manifestazione, andata in scena il 4 gennaio sul Carso triestino, cinque atleti della provincia di Udine hanno conquistato il podio, portando a casa risultati di rilievo in un contesto.

