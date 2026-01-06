Arriva dall' Australia e trionfa alla Corsa della Bora poi si innamora di Trieste e del Capo in B

Originario dell’Australia, si iscrive alla Corsa della Bora e conquista la vittoria nella gara transfrontaliera Transkarst, di 57 km. Dopo questa esperienza, si innamora di Trieste e del Capo in B, trovando in questi luoghi un nuovo punto di riferimento. La sua storia testimonia come le sfide sportive possano aprire a nuove passioni e scoperte, creando legami duraturi con territori e culture diverse.

Arriva dall'Australia, si iscrive alla Corsa della Bora e stravince la gara in una distanza importante: la transfrontaliera Transkarst da 57 Km. Nella sua permanenza a Trieste si innamora della città, della bora che sospinge durante la corsa e del proverbiale caffè triestino. Parliamo del runner.

