Freddo glaciale possibili nevicate e sole su Monza e Brianza poi cambia tutto | le previsioni

Le previsioni per Monza e Brianza indicano un netto calo delle temperature, con temperature minime che hanno raggiunto -4°C nelle prime ore del 8 gennaio. Dopo giornate di freddo intenso, nevicate e sole, il clima si stabilizza, portando condizioni tipicamente invernali. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le variazioni climatiche in questa fase del inverno.

Temperature sotto zero e ghiacciate notturne. Il nuovo anno ha portato con sé un brusco calo delle temperature col freddo che ha avvolto la provincia di Monza e Brianza e tutta la Lombardia, con la colonnina di mercurio che ha registrato la minima di -4 nelle prime ore di oggi, 8 gennaio. Dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

