Freddo glaciale possibili nevicate e sole su Monza e Brianza poi cambia tutto | le previsioni

Da monzatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni per Monza e Brianza indicano un netto calo delle temperature, con temperature minime che hanno raggiunto -4°C nelle prime ore del 8 gennaio. Dopo giornate di freddo intenso, nevicate e sole, il clima si stabilizza, portando condizioni tipicamente invernali. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare al meglio le variazioni climatiche in questa fase del inverno.

Temperature sotto zero e ghiacciate notturne. Il nuovo anno ha portato con sé un brusco calo delle temperature col freddo che ha avvolto la provincia di Monza e Brianza e tutta la Lombardia, con la colonnina di mercurio che ha registrato la minima di -4 nelle prime ore di oggi, 8 gennaio. Dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Freddo glaciale, possibili nevicate e sole su Monza e Brianza, poi cambia tutto: le previsioni

Leggi anche: Freddo polare, ghiacciate notturne e sole a Milano, poi cambia tutto (con la pioggia): le previsioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Freddo glaciale, possibili nevicate e sole su Monza e Brianza, poi cambia tutto: le previsioni; Freddo glaciale sull’Italia, oggi le temperature più basse da 15 anni: valori clamorosi con galaverna e ghiaccio ovunque | DATI; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione; Neve, non è finita: ecco quando arriva e dove colpirà tra poco.

freddo glaciale possibili nevicateFreddo glaciale, possibili nevicate e sole su Monza e Brianza, poi cambia tutto: le previsioni - Dai cieli poco nuvolosi di oggi, dove la massima registrata sarà di 6 gradi con allerta ghiaccio, come spiegato sul sito di 3bmeteo domani 9 gennaio a Monza sono previsti "cieli molto nuvolosi o ... monzatoday.it

freddo glaciale possibili nevicateFreddo record in Lombardia: –22 °C a Livigno, gelo anche in pianura. Varesotto sotto zero - Nelle prossime ore possibili nevicate deboli sulle Alpi, ma un cambiamento più significativo è atteso a metà mese con l’arrivo di piogge e nuove nevicate ... verbanonews.it

freddo glaciale possibili nevicateFreddo glaciale sull'Italia, fino a -22°C in Lombardia: le previsioni meteo - Gelo record e nevicate diffuse: le previsioni indicano freddo intenso e persistente in Lombardia con disagi, scuole chiuse e temperature ben sotto la media stagionale. notizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.