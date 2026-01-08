Le previsioni meteo per Monza e Brianza indicano un nuovo cambiamento delle condizioni climatiche. Dopo un periodo di freddo intenso, con temperature sotto zero e possibili nevicate, si prevedono variazioni che porteranno un incremento delle temperature e condizioni più miti. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi e pianificare al meglio le vostre attività quotidiane nella provincia.

Temperature sotto zero e ghiacciate notturne. Il nuovo anno ha portato con sé un brusco calo delle temperature col freddo che ha avvolto la provincia di Monza e Brianza e tutta la Lombardia, con la colonnina di mercurio che ha registrato la minima di -4 nelle prime ore di oggi, 8 gennaio. Dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Freddo polare, ghiacciate notturne e sole a Milano, poi cambia tutto (con la pioggia): le previsioni

Leggi anche: Meteo Liguria, sole e freddo fino a domenica. Possibili piogge e nevicate per l’Epifania | Previsioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Allerta Meteo Epifania: Roma sott’acqua, neve a Firenze, Bologna, Venezia e Trieste. Befana memorabile per le nevicate al Centro Italia, scuole chiuse anche 7 e 8 gennaio; Allerta Meteo, il fronte freddo si sposta verso il Sud: dopo l’Epifania arriva un Uragano di NEVE da Roma in giù! Allarme gelo al Nord, attesi -15°C in pianura Padana!; Meteo Sardegna: arriva il freddo polare, con pioggia e neve dopo l’Epifania; Meteo, neve fino in pianura sul medio Adriatico: focus su Marche, Abruzzo e Molise.

Freddo glaciale, possibili nevicate e sole su Monza e Brianza, poi cambia tutto: le previsioni - Dai cieli poco nuvolosi di oggi, dove la massima registrata sarà di 6 gradi con allerta ghiaccio, come spiegato sul sito di 3bmeteo domani 9 gennaio a Monza sono previsti "cieli molto nuvolosi o ... monzatoday.it