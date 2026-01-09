Freddo d' altri tempi | minime record in provincia e scende neve tonda

Dopo i giorni di gelo intenso, le temperature in provincia mostrano segnali di miglioramento. Le minime record di freddo d'altri tempi si sono attenuate, e le condizioni climatiche si stanno stabilizzando. La neve, che ha imbiancato le zone più esposte, sta lasciando spazio a giornate più miti. Restano comunque da monitorare eventuali variazioni nel clima, ma l’attuale trend suggerisce una progressiva ripresa delle temperature.

Il peggio è passato, almeno così pare: temperature al rialzo un po' ovunque in provincia dopo i giorni di gelo intenso che hanno accompagnato l'inizio di questo nuovo anno. Ma l'inverno non è finito, anzi: in queste ore ha già ricominciato a nevicare in diverse località bresciane, dalla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Scende la neve in provincia, disagi alla circolazione: sulla SS76 chilometri di coda Leggi anche: Jesil piano freddo, altri 35 posti in provincia per chi non ha un tetto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Freddo e gelo a inizio anno: temperature sotto zero e allerta vento; Meteo Ravenna: freddo d’altri tempi e minime come nel 2002; Gelo record in Friuli: fino a -20 gradi in montagna, Udine nella morsa del freddo; Ondata di freddo in arrivo. Freddo d'altri tempi: minime record in provincia, e scende neve tonda - Il peggio è passato, almeno così pare: temperature al rialzo un po' ovunque in provincia dopo i giorni di gelo intenso che hanno accompagnato l'inizio di questo nuovo anno. bresciatoday.it Freddo, minime in ulteriore calo: allerta gialla per ghiaccio - Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana ... firenzetoday.it

Freddo nel vicentino: superate minime che resistevano dal 2018 - L'ondata di freddo di questi giorni nel Vicentino sta segnando temperature che resistevano imbattute da alcuni anni, dal 2018 per la precisione. ecovicentino.it

Con il freddo di questi giorni, la posa diventa più complicata. Temperature basse, tempi di presa lunghi e lavori che si rallentano. Per risolvere questo problema, ti presentiamo una gamma di adesivi cementizi ad alte prestazioni, studiati per la posa rapi - facebook.com facebook

Freddo record in Europa, mai così intenso da almeno 16 anni: è un inverno d'altri tempi, la neve copre l'80% del Continente | DATI e MAPPE x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.