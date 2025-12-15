Jesil piano freddo altri 35 posti in provincia per chi non ha un tetto

Da oggi, la provincia di Ancona avvia ufficialmente il piano freddo 2025/2026, un'iniziativa di solidarietà rivolta a chi vive senza un riparo durante le rigide temperature invernali. Oltre ai 35 posti già disponibili a Jesi, sono stati predisposti ulteriori spazi di accoglienza in tutta la provincia per garantire assistenza e sicurezza alle persone più vulnerabili.

Jesi (Ancona), 15 dicembre 2025 - Da oggi, l'intera provincia di Ancona stringe un patto di solidarietà contro il gelo: è ufficialmente attivo il piano freddo provinciale 20252026. Non si tratta solo di un provvedimento amministrativo, ma un vero e proprio scudo umano e logistico messo in campo per proteggere le persone più vulnerabili durante i mesi più rigidi. “Il piano – spiegano dall’Asp 9 - frutto di un lavoro meticoloso e condiviso, è stato concertato e approvato nell’ambito del cruciale tavolo provinciale per il contrasto alla povertà estrema”. La cabina di regia è coordinata con dedizione dall’Asp Ambito 9 di Jesi, che ha saputo tessere una rete capillare. Ilrestodelcarlino.it

