Fra Regno Unito Usa e Genova | la ricerca di uno specailizzando dell' Aoup sui problemi renali dei neonati
Un medico in formazione presso l'Aoup di Genova, Massimo Scacciati, ha completato la specializzazione in nefrologia pediatrica, con esperienze anche al Great Ormond Street di Londra e negli Stati Uniti. Attualmente, lavora nell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, concentrandosi sui problemi renali nei neonati. La sua ricerca si apre a un confronto internazionale, per approfondire le problematiche e le possibili soluzioni in questo settore.
Massimo Scacciati, medico in formazione specialistica all’ultimo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria diretta da Diego Peroni, e a contratto nell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, ha terminato il suo periodo di formazione in nefrologia pediatrica al GOSH-Great Ormond Street. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
