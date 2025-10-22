Ricerca curare e guarire dal diabete di tipo 2 è possibile | lo spiega uno studio dell' Aoup

Quali sono i meccanismi che portano alcune persone a ‘guarire’ dal diabete di tipo 2? A questa domanda risponde uno studio ideato a Pisa, coordinato dall’Unità operativa a direzione universitaria di Malattie metaboliche e diabetologia dell’Aoup (diretta da Giuseppe Penno), che è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it