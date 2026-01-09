Firenze rafforza la sicurezza nuove zone rosse
Firenze ha deciso di intensificare le misure di sicurezza attraverso l’istituzione di nuove
Controlli, allontanamenti, arresti e una nuova estensione delle zone rosse. Firenze rafforza il presidio della sicurezza dopo l’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha messo sul tavolo dati e risultati delle operazioni condotte negli ultimi mesi. Alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Dal 1° dicembre nuove zone rosse in città
Leggi anche: Sicurezza, fino a febbraio ancora «zone rosse» a Bergamo
Una scuola demolita e ricostruita, il primo giorno nella nuova Don Milani di Firenze; Poste Italiane sperimenta cargo e-bike elettriche a tre ruote completamente green per consegne urbane più sicure ed efficienti.
Firenze, 15 arresti e oltre 200 denunce in pochi giorni. Nuove ordinanze per la sicurezza - Sempre dal 1° al 5 gennaio 2026, con i servizi appiedati nel centro storico, sono state 13. 055firenze.it
Sicurezza, misure speciali nella zona di Novoli - La sindaca Funaro: "Provvedimento frutto di un costante confronto" ... nove.firenze.it
Anche l’Università di Firenze nel progetto di Poste Italiane: ecco il prototipo green per la consegna della posta - bike, una bicicletta a tre ruote più capiente dei mezzi tradizionali, più sicura e più capiente e che può andare fino a 25 km orari ... msn.com
Un bilancio che sceglie le persone, rafforza i diritti e investe sul futuro di Firenze Questo bilancio non è un elenco di numeri, ma una scelta politica chiara: investire e rilanciare Firenze mettendo al centro le persone e i territori. È un bilancio che si prende cura d - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.