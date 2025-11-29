Dal 1° dicembre nuove zone rosse in città
Durante la seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 25 novembre, è stato fatto il punto sull’efficacia delle azioni avviate nelle scorse settimane in attuazione dell’ordinanza prefettizia emanata il 17 settembre 2025.Nonostante i risultati positivi delle attività. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Dal primo dicembre la piccola rivoluzione dei trasporti nel centro: nuove 96 e 97, nasce la 84 e cambia la notte ora su milanocittastato.it e sul primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Ieri avevamo annunciato che Isobel lascerà #Amici25 per una nuova avventura. La nuova avventura? Sarà la valletta di Max Giusti in “Caduta libera” a partire dal 7 Dicembre. Vai su X