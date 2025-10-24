Firenze ripartono le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico

Firenze, 24 ottobre 2025 - La Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche, che dal 2 novembre al 25 gennaio 2026 accompagneranno il pubblico in un viaggio tra arte, storia e tradizione ebraica. Un’occasione per scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città, conoscere la storia della comunità ebraica fiorentina e approfondire i significati culturali e spirituali che la Sinagoga racchiude. Quattordici giornate dal 2 novembre al 25 gennaio 2026 su differenti focus e luoghi, come il Cimitero Monumentale Ebraico a pochi passi da Porta San Frediano che riaprirà straordinariamente per l'occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, ripartono le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico

