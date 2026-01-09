Firenze celebra la Fashion Night con il live dei Love Boats e il sound di Andrea Anedda
Firenze si prepara a celebrare la Fashion Night con un evento dedicato alla musica e alla moda. L’Hard Rock Cafe ospiterà il live dei Love Boats e il sound di Andrea Anedda, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera creativa della città. Un appuntamento che unisce stile e musica in un contesto autentico e coinvolgente, nel cuore di una delle settimane più significative per la scena culturale e artistica fiorentina.
Nella settimana in cui Firenze si veste di creatività e stile, l’Hard Rock Cafe propone un appuntamento imperdibile che mette la musica e la moda al centro della scena. Giovedì 15 gennaio, il cafe di Piazza della Repubblica ospiterà Fashion Night: “Una Storia fatta di tante Stories”, una serata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Capodanno 2026, al The Social Hub si festeggia con il party "Fashion Night Gran Gala"
Leggi anche: A Roma, a Palazzo Firenze, una mostra celebra Andrea Camilleri, tra lettere, copioni e il suo amore per la Sicilia e il teatro. Fino a novembre
La mostra «Artigianato e palazzo» di Firenze celebra il trentennale - L’iniziativa dedicata al settore del fatto a mano festeggerà la ricorrenza con un edizione speciale, in scena dal 13 al 15 settembre nel giardino di ... milanofinanza.it
Una grande mostra dal 14 marzo al 23 agosto 2026 celebra a Palazzo Strozzi a Firenze il maestro dell’arte americana con due speciali sezioni presso il Museo di San Marco e la Biblioteca Medicea Laurenziana - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.