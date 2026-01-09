Firenze celebra la Fashion Night con il live dei Love Boats e il sound di Andrea Anedda

Firenze si prepara a celebrare la Fashion Night con un evento dedicato alla musica e alla moda. L’Hard Rock Cafe ospiterà il live dei Love Boats e il sound di Andrea Anedda, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera creativa della città. Un appuntamento che unisce stile e musica in un contesto autentico e coinvolgente, nel cuore di una delle settimane più significative per la scena culturale e artistica fiorentina.

Nella settimana in cui Firenze si veste di creatività e stile, l’Hard Rock Cafe propone un appuntamento imperdibile che mette la musica e la moda al centro della scena. Giovedì 15 gennaio, il cafe di Piazza della Repubblica ospiterà Fashion Night: “Una Storia fatta di tante Stories”, una serata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

