A Roma a Palazzo Firenze una mostra celebra Andrea Camilleri tra lettere copioni e il suo amore per la Sicilia e il teatro Fino a novembre
( a skanews) – Lettere, fotografie, documenti originali, poesie, copioni, la sua Sicilia così presente nelle sue opere. A Roma, a Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, la mostra Scene, voci, accenti, scritture: il teatro infinito di Andrea Camilleri (visitabile fino al 9 novembre), racconta lo scrittore siciliano tanto amato, dalla nascita al monologo Conversazione su Tiresia pronunciato nel 2018 nel Teatro Greco di Siracusa, un anno prima della morte. L’esposizione è parte del progetto di celebrazioni dei cento anni dalla nascita di Camilleri e ne mette in luce soprattutto la teatralità, in ogni aspetto della sua vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
