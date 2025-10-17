Milan-Fiorentina | data luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza stampa i temi principali di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Tutte le info. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina: data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

Altre letture consigliate

? Teocoli A Radio Firenze Viola Su Milan-Fiorentina: Previsione: «Il Milan è un po' ballerino e la Fiorentina è lì che guarda. Non ho un bel quadro da godermi». #Teocoli #Milan #Fiorentina #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Teocoli: "Su Milan-Fiorentina non ho mai nessuna sensazione: Milan un po' ballerino" - X Vai su X

Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tutte le info sul match di chiusura della domenica di Serie A. Si legge su sportpaper.it

Milan Fiorentina è anche la sfida tra Massimiliano Allegri e Stefano Pioli: per la Gazzetta dello Sport “Diavoli Contro” - Milan Fiorentina è anche la sfida tra Massimiliano Allegri e Stefano Pioli: per la Gazzetta dello Sport “Diavoli Contro” L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riserva ampio spazio alla prossim ... milannews24.com scrive

Niente conferma alla Fiorentina, fuori dai piani del Milan: Adli può ripartire dal Sassuolo - Nonostante il buon bottino in maglia viola, con 5 gol e 7 assist in 35 partite, il francese non è ... Si legge su tuttomercatoweb.com