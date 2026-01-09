Fiorentina | Brescianini si allena al Viola Park Indosserà la maglia numero 4 Ora Paratici cerca di convincere Dragusin

Marco Brescianini si sta allenando al Viola Park con la maglia numero 4, in vista di un trasferimento temporaneo alla Fiorentina. La società ha ufficializzato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto e obbligo legato alla permanenza in Serie A. Attualmente, il direttore sportivo Paratici è impegnato nelle trattative per convincere Dragusin a unirsi al club.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni (la permanenza dei viola in serie A ndr), i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall' Atalanta B.C"

Fiorentina, Brescianini al Viola Park per le visite mediche - Questa mattina il centrocampista ex Frosinone è arrivato al Viola Park per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club toscano. fantacalcio.it

Da Firenze: “Brescianini ha spinto per farsi cedere dall’Atalanta, già scelto il numero di maglia” - Marco Brescianini indosserà il numero 4 con la casacca della Fiorentina, è questo quanto circola nell’ambiente viola e che verrà a breve confermato dall’ufficialità. calcioatalanta.it

Marco Brescianini é Viola #forzaviola #fiorentina x.com

UFFICIALE BRESCIANINI È UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA - facebook.com facebook

