Film su De Laurentiis? Sorrentino | Non lo farei mai Vorrebbe produrlo lui

Il regista Paolo Sorrentino ha dichiarato di non essere interessato a realizzare un film su Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Sorrentino ha precisato di non voler dirigere un’opera che racconti la storia di un dirigente sportivo che ha rilanciato una società in difficoltà. La sua posizione riflette l’assenza di progetti in corso riguardanti questa figura, preferendo, al momento, concentrarsi su altre narrazioni cinematografiche.

La Grazia, recensione del film: Eutanasia, un Papa nero e il peso della coscienza. Paolo Sorrentino ci insegna a dubitare - Guardando La Grazia abbiamo avuto subito la sensazione di trovarci davanti a un film che non "ha fretta". superguidatv.it

La Grazia di Paolo Sorrentino sarà il film di apertura della Mostra del cinema di Venezia, Barbera: “Lascerà il segno” - L’anteprima mondiale de La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti aprirà la Mostra del Cinema di Venezia 2025. fanpage.it

Il regista napoletano presenta La Grazia alla stampa e parla di Zalone, del Napoli e della politica: “Preferisco rimanere sottotono. La politica come vocazione latita nella classe attuale”. E dice no al film su De Laurentiis: “Né ora né mai”. - facebook.com facebook

De Laurentiis: “Da Ischia a Sorrento, passando per Capri: ora Hollywood aspetta le eccellenze italiane. Con la chiusura del Sorrento Film and Food Festival si apre idealmente la rotta verso Hollywood, nel cuore della Awards Season x.com

