Film su De Laurentiis? Sorrentino | Non lo farei mai Vorrebbe produrlo lui
Il regista Paolo Sorrentino ha dichiarato di non essere interessato a realizzare un film su Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Sorrentino ha precisato di non voler dirigere un’opera che racconti la storia di un dirigente sportivo che ha rilanciato una società in difficoltà. La sua posizione riflette l’assenza di progetti in corso riguardanti questa figura, preferendo, al momento, concentrarsi su altre narrazioni cinematografiche.
"Un film su un presidente del Napoli che ha preso una società quasi fallita e l'ha portata in alto? Non ho intenzione di fare un film sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Né ora né mai" risponde così il premio Oscar Paolo Sorrentino in conferenza stampa nella sede Fremantle di Roma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
