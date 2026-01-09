FIFA pressioni ai club europei per aggirare sanzioni alla Russia o penalizzazioni | ci sono tre squadre italiane

Recentemente, si sono diffuse notizie riguardo a pressioni da parte della FIFA su alcuni club europei, inclusi tre italiani, per consentire trasferimenti verso la Russia nonostante le sanzioni internazionali. Questa situazione solleva interrogativi sulla conformità alle normative e sulle possibili implicazioni per le società coinvolte. Di seguito, analizziamo i dettagli di questa vicenda e le sue ripercussioni nel panorama calcistico europeo.

La FIFA avrebbe esercitato pressioni su club europei, tra cui tre italiani, per pagare trasferimenti verso la Russia nonostante le sanzioni. La strategia ha spinto molte squadre a scegliere tra violare le leggi o subire gravi penalità sportive. Secondo l'inchiesta internazionale firmata da "Follow The Money", la FIFA avrebbe esercitato pressioni su diversi club europei — tra cui quattro italiani — affinché ignorassero le sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

