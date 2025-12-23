come la russia piega il diritto commerciale per aggirare le sanzioni

Da meno di un mese, il Tribunale Arbitrale di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado ha condannato l’azienda italiana Tecnimont S. Un episodio che evidenzia come la Russia possa modificare le interpretazioni del diritto commerciale per aggirare le sanzioni internazionali. Questa situazione solleva questioni importanti sulla compatibilità tra diritto nazionale e normative sovranazionali, nonché sulle strategie adottate dalle imprese italiane operanti nel contesto russo.

È passato poco meno di un mese da quando il Tribunale Arbitrale di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado ha condannato l’azienda italiana Tecnimont S.p.A. e la controllata MT Russia al pagamento di centosettantuno miliardi di rubli, circa 2,2 miliardi di euro, a favore di EuroChem North-West-2. Era il 27 novembre e la decisione arrivata da Mosca non è solo una cattiva notizia per un gruppo industriale italiano, ma un segnale chiaro del contesto in cui oggi operano le imprese occidentali esposte a mercati ad alto rischio geopolitico. La decisione del tribunale nasce come contenzioso contrattuale, ma ha assunto rapidamente una dimensione sistemica, dove diritto commerciale, sanzioni e pressione politica si sovrappongono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

