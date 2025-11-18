FdI attacca il Quirinale Schlein | Mattarella guida il Paese chi lo attacca ci trova dall' altra parte

Lapresse.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein commenta la polemica mediatica e politica nata da una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Quirinale per ostacolare la premier Giorgia Meloni. Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia,  Galeazzo Bignami, ha chiesto una smentita alla presidenza della Repubblica mentre il Colle che ha definito le accuse “ridicole” e ha respinto le voci. “Il presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unità nazionale, di garante della Costituzione che è riconosciuto da tutto il Paese. Chiunque provi mai a dire una cosa diversa ci troverà dallaltra parte “, ha detto la segretaria del Partito democratico a margine di un convegno al Senato, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

fdi attacca il quirinale schlein mattarella guida il paese chi lo attacca ci trova dall altra parte

© Lapresse.it - FdI attacca il Quirinale, Schlein: "Mattarella guida il Paese, chi lo attacca ci trova dall'altra parte"

Argomenti simili trattati di recente

FdI attacca il Quirinale, Schlein: "Mattarella guida il Paese, chi lo attacca ci trova dall'altra parte" - (LaPresse) Elly Schlein commenta la polemica mediatica e politica nata da una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Quirinale per ostacolare la premier Giorgia ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

fdi attacca quirinale schleinQuirinale, ecco quando Bignami (FdI) ha chiesto in Aula di smentire il "piano" anti Meloni - Bignami attacca le opposizioni: «Sinistra ignobile, aspettiamo ancora la smentita». Come scrive affaritaliani.it

QUIRINALE, SCHLEIN: MATTARELLA HA RUOLO GUIDA, CHI LO ATTACCA CI TROVERA’ DA ALTRA PARTE - “Il Presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unità nazionale, di garante della Costituzione che è riconosciuto da tutto il Paese. Secondo 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Fdi Attacca Quirinale Schlein