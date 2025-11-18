FdI attacca il Quirinale Schlein | Mattarella guida il Paese chi lo attacca ci trova dall' altra parte
Elly Schlein commenta la polemica mediatica e politica nata da una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Quirinale per ostacolare la premier Giorgia Meloni. Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha chiesto una smentita alla presidenza della Repubblica mentre il Colle che ha definito le accuse “ridicole” e ha respinto le voci. “Il presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unità nazionale, di garante della Costituzione che è riconosciuto da tutto il Paese. Chiunque provi mai a dire una cosa diversa ci troverà dall’altra parte “, ha detto la segretaria del Partito democratico a margine di un convegno al Senato, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
