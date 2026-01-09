Famiglia nel bosco interviene Meloni | Un problema se è questione morale e allora campi rom?

Durante una conferenza stampa nel Chietino, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la questione della presenza di famiglie nel bosco, sottolineando l'importanza di affrontare il tema con concretezza e rispetto delle leggi. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni sul rapporto tra questioni morali e interventi istituzionali, evidenziando l’attenzione del governo sui problemi sociali e ambientali legati a questa situazione.

