Famiglia nel bosco Fazzolari Fratelli d’Italia | Quei bambini meglio di molti coetanei nei campi rom Se lo Stato giudica le scelte di vita delle famiglie diventa pericoloso

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, definisce la vicenda della famiglia nel bosco un terreno scivoloso per lo Stato, perché “si entra nel merito del giudizio delle scelte di vita di una famiglia”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Quella della famiglia nel bosco di Palmoli "è una situazione che va considerata con estrema attenzione, bilanciando gli interessi degli uni e degli altri ed è chiaro che laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare eserciterei i poteri che mi sono st - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Il ministro della Giustizia Nordio sulla famiglia nel bosco: «Situazione delicata, pronto a esercitare poteri disciplinari» - E sugli indennizzi per ingiusta detenzione: «Sconfitta dello Stato» ... Secondo roma.corriere.it

Cosa penso della ‘famiglia nel bosco’ e perché sto dalla loro parte - Sto seguendo con un misto di apprensione e stupore la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ovvero la famiglia composta da due genitori e tre bambini che sarebbe ora sotto stretta ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Famiglia con tre figli vive nel bosco senza elettricità e con la scuola da casa. La Procura: «I bambini vanno allontanati» - Il caso è emerso il 23 settembre 2024, quando l’intera famiglia è stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco limitrofo all’abitazione. Scrive ilgazzettino.it