Lo stage è un’esperienza formativa, ma spesso si chiede se equivalga a un vero lavoro. La legge prevede che, durante lo stage, siano riconosciuti diritti come lo stipendio e i contributi previdenziali, se applicabili. È importante conoscere i propri diritti e le differenze tra stage e rapporto di lavoro, per garantire una corretta tutela durante questa esperienza di formazione professionale.

Trovarsi a svolgere un lavoro che, a tutti gli effetti, è tipico di chi è già stato assunto in pianta stabile, è una delle preoccupazioni più diffuse tra gli stagisti. Giovani e meno giovani, che si trovano a fare una nuova esperienza professionale, talvolta possono temere d’essere “utilizzati” come veri e propri dipendenti (senza le collegate tutele previste da legge, contratto collettivo e individuale). Chi fa uno stage o tirocinio in un luogo di lavoro è lì per imparare sul campo. Proprio per questo, se l’azienda non è in grado di provare d’aver dato una formazione effettiva, rischia di essere condannata a vedere trasformato il tirocinio formativo in lavoro subordinato effettivo, con tutte le conseguenze del caso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fai lo stage ma è lavoro vero? Ti spettano stipendio e contributi

Leggi anche: Luciana Littizzetto, ‘letterina’ a Giorgia Meloni: “Perché ti fai trattare così? Al lavoro non siamo belle, ma brave”

Leggi anche: Fiorello telefona a Corona in diretta: “Fabrizio tu mi fai paura”. L’ex re dei paparazzi: “Mi chiama mezzo mondo ma io per te… L’unico vero, pulito e onesto in questo lavoro”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fai lo stage ma è lavoro vero? Ti spettano stipendio e contributi - Trovarsi a svolgere un lavoro che, a tutti gli effetti, è tipico di chi è già stato assunto in pianta stabile, è una delle preoccupazioni più diffuse tra gli stagisti. quifinanza.it